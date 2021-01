Jornalista mineira passa por ‘climão’ na Globo ao entrar ao vivo sabendo de própria demissão Em diálogo durante o 'Bom Dia Minas', Carina Pereira desconversou quando colega afirmou que veria a profissional no programa durante toda a semana

A jornalista Carina Pereira passou por um climão na última segunda-feira durante sua última participação no ‘Bom Dia Minas’, jornalístico onde a profissional comandava o quadro de esportes. Acontece que Carina entrou no ar sabendo da própria demissão e não conseguiu esconder o desconforto. A profissional confirmou o desligamento da emissora pelas redes sociais.

Tudo piorou quando o colega de bancada, Cadu Alvim, desejou que a jornalista tivesse um 2021 ‘com boas notícias’.

– Muito obrigada, Cadu. Eu ainda estou esperando aí uma boa notícia esse ano – respondeu ela.

Cadu ainda afirmou que conversaria com a jornalista, que foi âncora do ‘Globo Esporte-MG’ entre 2017 e 2019, durante toda a semana no jornal. Carina desconversou deixando claro que ela não estaria mais no programa.

– Que bom que você vai estar aqui essa semana inteira – respondeu, com um riso desconfortável no fim da frase.

Meu rapaz, mas a Carina Pereira tava trabalhada na indireta hoje no #BDMG. pic.twitter.com/z76BuHeZ5A — Douglas (@uaiteve) January 5, 2021

