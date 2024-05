++ Jornalista italiano Franco Di Mare morre aos 68 anos ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/05/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 17 MAI (ANSA) – O jornalista italiano Franco Di Mare morreu nesta sexta (17), em Roma, aos 68 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada pela família do repórter em nota: “Abraçado pelo amor de sua esposa, filha, irmãs e irmão e pelo carinho de seus amigos mais próximos, o jornalista Franco Di Mare faleceu hoje em Roma”, diz.

Sua última aparição na TV ocorreu no programa “Che tempo che fa”, no dia 28 de abril, em uma chamada de vídeo. Na ocasião, ele estava conectado a um ventilador mecânico e relatou ter sido diagnosticado com mesotelioma, câncer da membrana fina e transparente que cobre e reveste o interior da parede torácica.

(ANSA).