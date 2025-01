Jornalista esportivo Léo Batista é internado em estado grave

Léo Batista está internado em estado grave no Rios D’Or, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O jornalista e locutor esportivo, de 92 anos de idade, estaria enfrentando complicações após um quadro de trombose, segundo o site BNews.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a assessoria de imprensa do hospital ainda não retornou o contato para dar mais informações a respeito do quadro de saúde do veterano.

O jornalista ficou conhecido em sua trajetória esportiva por sua voz marcante. Inclusive, Léo Batista ganhou um documentário com o nome “Voz Marcante”, produzido pelo SporTV, em junho de 2022.

Ele é um dos funcionários mais antigos da da Globo, contratado em 1970. Ele foi um dos primeiros âncoras do “Globo Esporte” e do “Jornal Hoje”.