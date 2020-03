Jornalista e narrador Cadu Cortez morre aos 40 anos

Carlos Eduardo Sica Cortez, mais conhecido como Cadu Cortez, morreu nesta terça-feira (3), aos 40 anos, vítima de infarto fulminante. As informações foram divulgadas pelo UOL.

O portal de notícias informa que o narrador voltava de viagem de Buenos Aires, onde fez transmissões para o DAZN, quando passou mal no avião. Ele chegou em São Paulo e foi prontamente atendido, sendo levado ao hospital. No entanto, sofreu novas paradas cardíacas e não resistiu.

Veja também:

Apresentadora do Globo Esporte anuncia luta contra o câncer

Novo canal de notícias, CNN Brasil divulga data de estreia

O jornalista e narrador trabalhou na TV Cultura, SBT, Fox Sports e atualmente estava no DAZN, plataforma de streaming esportiva. No canal, ele costumava narrar principalmente os jogos do Campeonato Italiano.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Cadu, com mensagens como “Vamos sentir saudades”, “Sempre em nossos corações”, “Descanse em paz”, entre outras.