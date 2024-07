Jornalista é infectada por micobactéria em cirurgia de troca de silicone

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 9:31 Para compartilhar:

A jornalista Mariana Martins usou o seu perfil no Instagram, na terça-feira, 30, para fazer um alerta aos seguidores sobre uma complicação que aconteceu com ela durante um procedimento cirúrgico de troca de silicone, realizado há cerca de 15 dias.

A ex-apresentadora da Record Goiás e da TV Anhanguera (afiliada Globo), publicou um vídeo relatando que foi diagnosticada com infecção hospitalar causada por uma micobactéria.

Emocionada, a comunicadora explicou que, após ser submetida ao procedimento, começou a sentir a mama direita mais pesada e um pouco quente. A princípio, o cirurgião responsável pensou que fosse um ponto aberto, o que é comum em casos de cirurgias deste tipo. No entanto, após análise, constatou o contágio da bactéria.

Mariana ficou surpresa com o diagnóstico, pois ela estava com a cerimônia de casamento marcada os próximos dias. “Infecção é algo que ninguém espera, muito menos de uma cirurgia estética, que é algo que você escolhe fazer”, declarou ela no vídeo.

O cirurgião plástico e o infectologista concordaram que o melhor a fazer seria retirar as próteses, e a jornalista passou por uma nova cirurgia. “Porque pode ser que o antibiótico não chegue ao local onde está o corpo estranho”, explicou.

O exame com o resultado sobre o caso de Mariana sairá em 60 dias. Após procurar um infectologista, ela foi orientada a iniciar o tratamento com uso de antibióticos, até que se saiba com exatidão qual bactéria ela contraiu.

Momento de tensão

Mariana Martins relatou que ficou com muito medo quando soube da infecção.

“É Deus que está me sustentando e dando forças. Foram muitos momentos de dor, incerteza. Eu não sei direito que infecção é essa. É uma infecção que demora ser curada. O tratamento pode demorar até um ano e meio tomando antibióticos. Até agora, não sei quanto tempo vai demorar esse tratamento”, contou.

A jornalista também descartou a possibilidade de erro médico: “O que aconteceu comigo foi uma infecção que estava no ambiente hospitalar. [As microbactérias] são mais resistentes e se proliferam em ambiente hospitalar, muitas vezes na água. O infectologista disse que eu contraí na cirurgia”.

“Estou lutando, vou sair dessa. Quero pensar que vai dar tudo certo no meu casamento e a minha saúde vai estar restabelecida 100%”, concluiu.

Assista ao relato completo da jornalista abaixo: