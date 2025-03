Jornalista é encontrado morto em casa amordaçado e com mãos amarradas

O jornalista Cristiano Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto dentro da casa dele, localizada no bairro Jardim das Américas, em Curitiba (PR), amordaçado e com as mãos amarradas, na tarde de terça-feira, 4.

À IstoÉ, a Polícia Civil informou por meio de nota que o corpo foi encontrado após os vizinhos acionarem a Polícia Militar, depois de ouvirem gritos vindos da casa do jornalista.

Apurações preliminares indicam que o jornalista teria tido um encontro com uma pessoa conhecida antes de ser morto. Aparelhos eletrônicos da vítima foram apreendidos para auxiliar na identificação do suspeito.

“A PCPR segue com diligências para esclarecer as circunstâncias e motivação do crime, bem como localizar o autor”, finalizou.