Jornalista e candidata à Prefeita de Guarujá é alvo de tiros com filha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 8:53 Para compartilhar:

A jornalista e candidata à Prefeitura de Guarujá (SP) Thaís Margarido (União Brasil) foi alvo de tiros junto a sua filha, de oito anos, quando ambas estavam dentro de um carro após cumprir agenda eleitoral.

Além delas, havia no veículo uma assessora da candidata e a filha do candidato a vereador Nildo Fernandes, de 10 anos. Ninguém ficou ferido.

O ataque aconteceu no bairro Santa Cruz dos Navegantes, no domingo, 22. O veículo foi alvejado quatro vezes. Por meio de nota divulgada no Instagram, a candidata afirmou que havia participado de uma caminhada eleitoral na cidade. A assessora conduzia o carro e conseguiu acelerar e escapar. Os suspeitos fugiram após o crime.

A jornalista ainda disse que foi um “susto”, porém ressaltou a gravidade do ocorrido. “Não acredito que queriam me matar, mas me assustar. Só que isso foi muito grave, eu estava com duas crianças no banco de trás. Não compreendo ainda o motivo para isso”, acrescentou.

Por fim, ela pontuou que compreende os motivos do crime. “Só preciso ficar com a minha família, entender o que aconteceu hoje, e seguir”, disse.

O site IstoÉ procurou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para obter mais informações sobre o caso, porém não houve resposta até o momento.