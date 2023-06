Jornalista e amigas morrem em acidente na BR-153 em Goiás

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 14:49 Compartilhe

Uma batida de carros na BR-153, em São Luiz do Norte, Goiás, resultou na morte de Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, ex-apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins, juntamente com duas amigas. O acidente ocorreu na sexta-feira, 9, por volta das 18h30 e envolveu dois carros e um caminhão.

O veículo em que as três vítimas estavam ficou completamente destruído. Uma delas foi levada para o Hospital São Luiz do Norte, mas infelizmente não resistiu. Os corpos estão atualmente no Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu, aguardando a liberação para os familiares.

As vítimas estavam viajando de Gurupi, região sul do estado, com destino a Abadia de Goiás, onde participariam de um encontro de motoclubes femininos. Infelizmente, perderam a vida antes de chegarem ao evento.

Leilane era graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi (Unirg) e tinha pós-graduação em comunicação empresarial e marketing. Ela dedicou mais de 15 anos de sua vida ao jornalismo, tendo iniciado sua carreira como estagiária na TV Anhanguera, em Gurupi, no ano de 2005. A jornalista também trabalhou como repórter para o Jornal do Tocantins e outros veículos de comunicação.

Em 2016, Leilane foi contratada como editora regional da TV Anhanguera em Gurupi, onde apresentava o Jornal Anhanguera 1ª Edição, transmitido ao vivo para cidades da região sul do estado. Nos últimos anos, ela atuou como assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.

