Jornalista do Sportv critica ações da diretoria do Flamengo sobre a Paulo Sousa: ‘Beira o desrespeito’ Carlos Eduardo Mansur não concordou como a diretoria rubro-negra tem conduzindo o suposto desligamento do treinador do cargo

Pouco menos de seis meses após sua chegada ao Flamengo, Paulo Sousa pode estar de saída do Flamengo. Todo o imbróglio envolvendo o desligamento do técnico foi assunto do programa Redação Sportv, desta quinta-feira (09). O jornalista Carlos Eduardo Mansur criticou as decisões da diretoria do Rubro-Negro em torno do caso. Segundo ele, tem faltando respeito com o treinador.





– É possível entender o trabalho do Paulo Sousa como médio, ruim, como muito ruim, como o pior que alguém tenha visto, cada um pode ter o seu conceito. Agora, não dá para entender o futebol como um meio de relações de trabalho equivalente a qualquer outra profissão. Porque as pessoas são submetidas a um nível maior de repercussão das suas atitudes – afirmou o jornalista.

Mansur não isentou o treinador dos erros cometidos dentro e fora de campo durante o tempo a frente do Flamengo, mas, isso não justificaria a maneira que clube tem guiado a rescisão do vinculo entre as partes.

– Acho que nesse momento, submeter o treinador a esta agonia lenta, gradual, assistida em rede nacional, a espera de um anúncio oficial de uma queda, já beira o desrespeito com o profissional. É como se o país inteiro soubesse que para a diretoria do Flamengo ele não é mais o treinador e ele continua no cargo – complementou.

A derrota para o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira (08), deixou a situação do treinador ainda mais sensível no Rubro-Negro. Internamente, o Flamengo avalia a demissão do técnico antes mesmo do jogo contra o Internacional.

No entanto, essa mudança só será concretizada apenas quando o clube tiver uma reposição imediata no comando do elenco.

