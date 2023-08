Jornalista do ‘Mais Você’ revela ter descoberto doença crônica após alerta de espectadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 17:34 Compartilhe

A repórter Juliane Massaoka, do programa Mais Você, da TV Globo, revelou que descobriu sofrer de lipedema, uma doença crônica que altera a distribuição da gordura no corpo, depois de participar do quadro Feed da Ana na atração.

Na ocasião, ela e Ana Maria Braga provaram botas feitas com jeans, que estavam em alta nas redes sociais na época, mas a jornalista sentiu muito mais dificuldade de colocar os calçados do que a apresentadora.

O programa foi ao ar em setembro de 2022. Logo depois, Juliane recebeu mensagens de espectadores nas redes sociais alertando que a dificuldade sentida por ela podia ter sido causado pela lipedema.

Foi então que a repórter decidiu consultar um médico e, eventualmente, foi diagnosticada com a doença, que gera o acúmulo de gordura nas pernas, no quadril e nos glúteos, principalmente.

Assista ao relato feito por ela no programa desta quarta-feira, 23, aqui .

Em um vídeo nas redes sociais, a jornalista também se abriu sobre o assunto e comentou a importância de receber um diagnóstico correto. Ela ressaltou que a doença também gera dores, inchaço e varizes.

O que é lipedema?

Reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2022, a lipedema é um problema crônico e geralmente genético que afeta majoritariamente as mulheres.

Ela causa o acúmulo incomum de gordura em certas partes do corpo, como os glúteos, quadril e pernas. Em casos mais extremos ou sem acompanhamento médico, a doença pode causar inchaço, dores e fibrose.

A lipedema pode ser confundida com a obesidade ou até mesmo com celulite, o que costuma dificultar o diagnóstico correto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias