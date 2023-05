Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 21:42 Compartilhe

Nilson Cesar, comentarista da Jovem Pan, não economizou nas críticas ao time do Flamengo, em especial ao técnico Jorge Sampaoli, após a derrota por 3 a 2 para o Botafogo, neste domingo, pelo Brasileirão. Segundo o jornalista, o treinador escolhe os titulares da equipe usando a amizade como critério.







Para o clássico contra o Botafogo, Sampaoli novamente mudou a formação do time titular do Flamengo. As escolhas acabaram sendo criticadas pelos rubro-negros.

– Incompetência total do Flamengo. (O Botafogo com) 11 contra 11 ganharia com mais facilidade do Flamengo. Até quando o Sampaoli vai ficar com essa ação entre amigos? O Vidal não pode ser titular! É uma vergonha! Ele é um ex-jogador em atividade – disse o comentarista.

Com o resultado no clássico, o Flamengo volta a perder posições na tabela de classificação e pode terminar a rodada na 14ª posição, enquanto o Glorioso é líder e único time com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Na próxima jornada, as equipes enfrentam Athletico Paranaense e Atlético-MG, respectivamente.

