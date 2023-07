Jornalista desaparecido é encontrado morto no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/07/2023 - 19:56 Compartilhe

Luis Martín Iñiguez, correspondente do jornal La Jornada que estava desaparecido, foi encontrado morto neste sábado, no estado mexicano de Nayarit, informou o veículo.

“Um corpo encontrado no povoado de Huachines, município de Tepic, foi identificado como sendo o de Luis Martín Iñiguez, 59 anos”, informou o jornal em seu site.

O corpo de Iñiguez foi localizado na manhã deste sábado, em uma área rural próxima de Tepic, capital de Nayarit. Aparentemente, estava embrulhado em sacos plásticos e trazia uma mensagem no peito, supostamente de criminosos, segundo a imprensa de Nayarit.

Primeiro jornalista em atividade assassinado no México em 2023, Iñiguez foi o terceiro correspondente do La Jornada vítima de assassinato nos últimos anos.

Segundo a RSF, o México é considerado um dos países mais perigosos do mundo para o exercício da profissão de jornalista. Mais de 150 jornalistas foram assassinados no país desde o ano 2000, de acordo com a organização.

Segundo o governo, 13 homicídios de repórteres foram registrados apenas em 2022. Autoridades investigam se estes fatos tiveram relação com a profissão das vítimas.

A maioria dos crimes envolvendo comunicadores segue sem punição.

