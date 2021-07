Jornalista de 30 anos morre devido a complicações da Covid-19

O jornalista Jomar Bellini, de 30 anos, morreu nesta quinta-feira (1º), vítima de complicações da Covid-19, em São Roque, no interior de São Paulo. Ele estava internado na UTI do Hospital São Francisco e chegou a ser intubado, mas não resistiu à doença após 12 dias no hospital. As informações são do G1.

Jomar foi diagnosticado há 19 dias, mas acabou internado uma semana depois. Segundo familiares, ele chegou a ficar estável no domingo (20) e apresentou melhora, mas o quadro se agravou e seus pulmões foram muito afetados pela doença.

De acordo com o G1, a avó dele também morreu por conta da Covid-19 no início de junho. Amigos e familiares do jornalista chegaram a fazer uma corrente de oração em frente ao hospital.

Jomar morava em Sorocaba, também no interior de São Paulo, e trabalhou como repórter no G1, foi produtor de reportagem na TV Tem, onde também foi assistente de Cedoc (Centro de Documentação).

