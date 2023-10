Jornalista da Reuters morre em ataque de Israel, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 15:01 Compartilhe

BEIRUTE, 13 OUT (ANSA) – Um repórter foi morto após ser atingido por bombardeios no sul do Líbano, na fronteira com Israel, informou a Al Manar, TV do Hezbollah, nesta sexta-feira (13).

De acordo com a mídia, trata-se de Issam Abdallah, um fotojornalista libanês que trabalhava para a agência notícias Reuters. Até o momento, a informação não foi confirmada pela Reuters.

Além de Abdallah, outros três profissionais, sendo dois jornalistas libaneses da Al-Jazeera e um da agência de notícias francesa AFP, ficaram feridos.

Os repórteres cobriam, em comboio, uma série de ataques na área da fronteira quando foram atingidos por um dos bombardeios israelenses perto de Alma Shaab, cidade no setor central da demarcação da Linha Azul entre os dois países, informou a Al-Jazeera.

O momento foi registrado ao vivo pela Reuters. Nas imagens é possível ouvir uma mulher – a quinta jornalista – gritando logo após uma forte explosão: “O que está acontecendo? Não consigo sentir minhas pernas”, diz ela. (ANSA).

