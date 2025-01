Jornalista da GloboNews diz desconhecer Gusttavo Lima e cantor responde: ‘Sou o povo’

O cantor Gusttavo Lima respondeu em uma publicação de seu Instagram a declaração do jornalista Demétrio Magnoli, que, durante um comentário na GloboNews, afirmou desconhecer o cantor sertanejo. “Eu sou o povo, sou o cidadão, pagador de impostos que sustenta toda essa máquina chamada Brasil”, escreveu o cantor.

A postagem de Lima exibe ainda dois vídeos sobrepostos em uma tela dividida. Em cima, é possível ver os comentários dos jornalistas da GloboNews. Embaixo, aparece o cantor ovacionado em um de seus concertos.

A polêmica fala de Magnoli ocorreu durante o programa Estúdio I, transmitido pela GloboNews. Os jornalistas discutiam a recente declaração de Gusttavo Lima de que pretende ser candidato à presidência em 2026.

Entenda a cronologia

“Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor”, disse o cantor ao jornal Metrópoles. “Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República.”

Ao ser convidado a comentar o assunto no programa Estúdio I, Demétrio Magnoli questionou: “Quem é Gusttavo Lima?”. Sua colega, a jornalista Andréa Sadi, respondeu: “É um dos maiores cantores sertanejos do país.” Outros jornalistas presentes riram. “O comentário do Demétrio já encerrou a mensagem que ele quer passar”, brincou o também comentarista Octavio Guedes.

Gusttavo Lima tem uma proximidade declarada do presidente Jair Bolsonaro. Políticos de direita reagiram a sua intenção de candidatura entre a surpresa e a empolgação.