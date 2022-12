Jornalista da GloboNews Aline Midlej anuncia gravidez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2022 - 10:48 Compartilhe

Aline Midlej, jornalista que comanda o “Jornal das 10” da GloboNews, está grávida. A âncora compartilhou a notícia com os fãs nas redes sociais. Ela espera uma menina com o diretor Rodrigo Cebrian.





A pequena se chamará Celeste. “Celeste e nosso Natal celestial”, escreveu Aline na publicação no Instagram. Na imagem, a jornalista aparece ganhando um beijo do marido na barriga da gestação.

“Que coisa mais linda!”, comemorou Taís Araújo. “Que felicidade, Aline. Parabéns! Viva a Celeste!”, comentou Renata Ceribelli. “Parabéns!”, disse Fiorella Mattheis. “Que coisa mais maravilhosa”, comemorou Jessilane. “Mas eu falei outro dia no camarim: é a roupa? A Aline está grávida? Que venha com saúde e luz!”, disse Cecília Flesch. “Que Celeste traga muita luz”, desejou Maju Coutinho. “Que alegria! É um amor transformador”, comentou Cecília Malan.

No Instagram, o diretor disse que a filha é um sinal de esperança. “Nada melhor para esse final de ano, apontando para um 2023 repleto de esperança, do que compartilhar a gestação de uma nova vida! Celeste é fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias. Como falei, somos muitas famílias e a Celeste tem muita sorte de já estar crescendo dentro da melhor mãe do mundo”, disse Cebrian.





