Jornalista da Globo surpreende ao sugerir a Eliezer encontro com Vyni

O jornalista da Globo Ivo Madogllio surpreendeu os internautas ao convidar o ex-BBB Eliezer para um encontro com o ex-brother Vyni, em um comentário inusitado nas redes sociais, nesta quinta-feira (26).

Em um vídeo publicado no Instagram, o empresário aparece posando com diversos looks diferentes para uma marca de roupa: “Foi aqui que pediram um “close”?”. Ivo, então, aproveitou a publicação para convidar o carioca: “Eu amei! Quando vamos organizar algo hein, Eliezer e Vyni? Quero dar risada com vocês até o dia clarear”, disse.





Eliezer ainda respondeu: ” Preciso voltar na Ana Maria Braga para cozinhar pra vocês! Bora organizar isso ai!”.