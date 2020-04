Jornalista da Globo no Maranhão morre por complicações do coronavírus

O jornalista Roberto Fernandes, de 61 anos, morreu nesta terça-feira (21) em São Luís (MA) por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde o dia 23 de março no Hospital UDI com um quadro de pneumonia e chegou a ficar vários dias entubado. As informações são do G1.

Há 20 anos Roberto Fernandes comandava o programa Ponto Final, na Rádio Mirante AM. Ele também era apresentador de política do programa Bom Dia Mirante, da TV Globo. O jornalista era conhecido pelo jeito duro de fazer críticas políticas e por seu bom humor com colegas, ouvintes e telespectadores.

Segundo o G1, Roberto Fernandes era casado com Sueline Morais Fernandes e deixa dois filhos, Roberto Fernandes Júnior e Vinicius de Moraes Fernandes. Ele deixa também um neto, Murilo Fernandes e a nora Camila.