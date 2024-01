Jornalista da Globo Marcelo Pereira é socorrido às pressas após mal súbito

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/01/2024 - 12:23 Para compartilhar:

Na última quarta-feira, 3, o jornalista da TV Globo Marcelo Pereira, conhecido por apresentar a previsão do tempo nos telejornais da emissora, teve um mal súbito e foi socorrido por uma ambulância pouco antes de entrar no ar no “Hora 1”.

De acordo com o site TV Pop, Marcelo estava preparando o mapa do tempo que seria exibido no telejornal matinal quando se sentiu mal. Pereira foi substituído pelo repórter Eliezer dos Santos. Desde o episódio, ele não apareceu mais nos jornais da Globo.

Ainda segundo o veículo, a equipe que trabalha diretamente com o jornalista tem tentado contato, mas ainda não conseguiu falar com ele.

Vale lembrar que na semana passada, o apresentador José Roberto Burnier teve um infartado durante a escala de fim de ano da Globo. Na sexta-feira, 5, Burnier, que apresenta o telejornal SP2, recebeu alta após sofrer um infarto e passar por procedimento cirúrgico. Acompanhado pela equipe do cardiologista Roberto Kalil, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!”, escreveu no Instagram nesta sexta-feira, 5.

O jornalista foi submetido a um cateterismo no qual foi detectada a oclusão da coronária descendente anterior. Com o diagnóstico, Burnier passou então por uma angioplastia nesta artéria com implante de stent, um dispositivo em forma de tubo para manter a artéria aberta para o fluxo de sangue.

