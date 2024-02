Jornalista da Globo é detonado nas redes sociais após assumir romance com madrinha de casamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/02/2024 - 12:48 Para compartilhar:

Marcelo Courrege e Carol Barcellos, jornalistas de esporte da TV Globo, no último domingo, 11, chocaram muita gente ao anunciar que estão namorando. O novo casal surgiu junto na primeira noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O motivo do espanto é pelo fato de Courrege ter sido casado com Renata Heilborn, que também é jornalista da Globo, e Carol Barcellos, sua atual, ter sido madrinha de casamento do ex-casal. Marcelo e Renata eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado.

Em setembro de 2023, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, noticiou, de forma cifrada, que Marcelo Courrege e Renata Heilborn mantinham um casamento aberto. Na ocasião, a jornalista ainda afirmou que o jornalista já estava se relacionando com Barcellos antes mesmo da separação.

Na tarde desta terça-feira, 13, a notícia viralizou nas redes sociais e Marcelo Courrege e Carol Barcellos foram detonados por alguns internautas, que reprovaram o fato da filha do jornalista veterano Caco Barcellos estar se relacionando com o ex da amiga.

