Jornalista critica São Paulo e sugere que o clube não vá a Libertadores: ‘Até melhor’

O São Paulo perdeu em casa para o Internacional nesta terça e se complicou por uma vaga na Libertadores. Após o apito final, o apresentador Benjamin Back criticou o Tricolor e disse que ‘é melhor’ que o clube não se classifique para o torneio.

– É até melhor para o São Paulo não ir para a Libertadores! Com esse time cai na 1ª fase – escreveu o apresentador.

A equipe de Rogério Ceni fez outro jogo ruim e foi bastante criticada pela torcida. Os torcedores xingaram jogadores e dirigentes do clube, principalmente nos minutos finais de jogo, quando o Tricolor já perdia por 1 a 0.

O São Paulo tem 51 pontos, na nona colocação, e para sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, precisa vencer o Goiás. Além de bater o Esmeraldinho, o Tricolor ainda precisa torcer contra concorrentes diretos, como América-MG e Atlético-MG, que ainda jogam nesta rodada.

É até melhor para o São Paulo não ir para Libertadores! Com esse time cai na 1ª fase… — Benjamin Back (@benjaminback) November 9, 2022

