Jornalista critica Jean Pyerre: ‘Mais uma partida medíocre pelo Grêmio’

O jornalista Renato Mauricio Prado criticou duramente a atuação do meia gremista Jean Pyerre no empate em 1 a 1 entre Grêmio e Atlético-MG nesta noite, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. RMP classificou a partida de Jean como “medíocre” e afirmou que o jogador não contribui defensivamente e nem ofensivamente para o time.



– Jean “Ganso” Pierre vai fazendo mais uma partida medíocre no Grêmio! Se coloca sempre numa faixa de campo (na qual caminha sem grande entusiasmo) na qual nem ajuda a defesa nem o ataque. É muito cartaz pra pouco futebol – disse RMP nesta noite em sua conta no Twitter.

O empate desta noite na Arena do Grêmio foi ruim para os dois times na busca pelo título do Brasileirão. O Atlético-MG chegou aos 54 pontos, na 3ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Já o Grêmio está em 6º lugar, com 51 pontos.

