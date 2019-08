Jornalista critica convocação de Bruno Henrique: ‘Não é jogador de Seleção’

Carlos Cereto – Reprodução

Rio – O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, na manhã desta sexta-feira, para os amistosos contra Colômbia e Peru, em setembro. No entanto, o apresentador Carlos Cereto criticou a escolha feita por Tite durante a edição de hoje do programa “Troca de Passes”, do “SporTV”.Cereto também contestou a convocação de Neymar, enquanto Gabigol mereceria uma oportunidade.

“Bruno Henrique não é jogador de seleção brasileira. Convocou agora e não vai chamar nunca mais. Não convocou o Gabigol, que merecia, é jogador de seleção brasileira, e vive o melhor momento de sua carreira. E, por que convocar o Neymar?”, questionou.

Quando questionado pelo apresentador André Rizek, Cereto explicou o motivo pelo qual não convocaria Neymar. Para ele, Tite transmitiu a imagem de que o jogador é figura intocável, já que foi chamado logo depois de uma nova polêmica.

“O Neymar saiu da Copa do Mundo com a imagem chamuscada por conta de ser cai cai, de simulação. O que o Tite fez? Deu a faixa de capitão para ele, passou a mão na cabeça. Aí, ele bateu no torcedor lá na França. O que o Tite fez? Chamou para a Copa América. Não deveria ter ido para a Copa América. Agora, ele está forçando a saída do PSG, sendo xingado pela torcida, e o Tite chama ele de novo. Eu concordo que ele é ótimo jogador, mas não era pra chamar. Passa a mensagem de que ele é intocável. Ninguém é insubstituível”, concluiu.