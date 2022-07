Jornalista critica árbitro de Corinthians x Flamengo e detona ‘Central do Apito’: ‘Ficou em silêncio’ Partida ficou marcada por algumas polêmicas e expulsão do técnico do Corinthians

O Corinthians venceu o Flamengo neste domingo, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, contudo, contou com algumas polêmicas de arbitragem, e o jornalista Mauro Cezar Pereira ficou na bronca e criticou o árbitro Ramon Abatti Abel nas redes sociais.

– O árbitro deu sete minutos de acréscimos, reduziu para seis e terminou o jogo antes de o tempo se esgotar. Uma pressa imensa para acabar com o jogo. Central do Apito em silêncio, assim como na disputa de Du Queiroz com Rodrigo Caio – escreveu Mauro Cezar.

No primeiro tempo, Rodrigo Caio recebeu forte entrada de Du Queiroz e acabou tendo que deixar o gramado lesionado. O jogador do Corinthians sequer recebeu cartão amarelo. Ao fim da partida, o árbitro também alternou e encurtou o período de acréscimos.

Também no primeiro tempo, Vitor Pereira ficou na bronca por conta de um possível pênalti não marcado para o Corinthians e acabou expulso. A ‘Central do Apito’, da Globo, que é formada por vários ex-árbitros, é alvo de crítica de Mauro Cezar já há algumas semanas e neste domingo foi comandada por Paulo Cesar de Oliveira.

