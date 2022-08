Jornalista chileno avalia chegada de Pulgar ao Flamengo: ‘Se tiver continuidade, pode contribuir’

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 6:15 Compartilhe

Rosto pouco conhecido do torcedor brasileiro, Erick Pulgar, de 28 anos, apresentará suas credenciais a partir desta quinta, ao ser oficialmente apresentado, a partir de 12h, como reforço do Flamengo no Ninho do Urubu. O LANCE! ouviu Carlos Tapia, compatriota e jornalista do “La Tercera”, para saber como o atleta poderá contribuir.

– Pulgar é um jogador que surgiu como zagueiro central, mas, com o tempo, se transformou em um volante. Tem um bom posicionamento e bom passe. Com ele, o Flamengo pode ganhar nas bolas paradas, porque é um lançador – seja na cobrança de faltas ou de escanteios – avaliou Carlos Tapia, completando:

– Evoluiu na Itália, desde que chegou ao Bologna, mas, na última temporada, perdeu espaço na Fiorentina, que o cedeu ao Galatasaray (TUR). Se tiver continuidade, Pulgar é um jogador que pode contribuir ao Flamengo.

No Rio de Janeiro desde o último fim de semana, Erick Pulgar assinou com o Flamengo até dezembro de 2025 e, no Ninho, reencontrou Arturo Vidal, com quem está acostumado a formar o meio de campo da seleção do Chile.

Bicampeã da Copa América em 2015 e 2016, La Roja vive um momento de transição e, após disputar os Mundiais de 2010 e 2014, não conseguiu classificar para a Copa do Mundo do Catar, em dezembro – assim como já havia acontecido para o torneio na Rússia, em 2018.

Se a geração de Claudio Bravo, Arturo Vidal e Aléxis Sanchez está em seu momento final na seleção, Erick Pulgar ainda tem espaço sob o comando de Eduardo Berizzo para o próximo ciclo, acredita Tapia.

– Em relação à seleção chilena, Pulgar é uma peça importante. Junto a Vidal e a Charles Aránguiz (do Bayer Leverkusen, da Alemanha), forma o trio titular do meio de campo. Não esteve na primeira parte do trabalho de Berizzo (atual técnico de La Roja), mas não tenho dúvidas de que será considerado para a nova etapa da seleção.

