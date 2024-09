Jornalista brasileira morre aos 36 anos na Escócia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 8:07 Para compartilhar:

A jornalista brasileira Nathalia Urban morreu na quarta-feira, 25, aos 36 anos de idade, na Escócia. A notícia foi dada pelo “Brasil 247”, veículo do qual a profissional atuava como correspondente internacional. A comunicadora sofreu um acidente em Edimburgo e estava internada. O site não informou nem datas nem detalhes de como tudo aconteceu.

“Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente!”, dizia uma das postagens do site no Instagram.

O veículo já havia pedido orações por Nathalia antes de receber a confirmação de seu falecimento.

“Boa noite! Em nome de toda a comunidade da TV 247, pedimos uma corrente de orações por nossa colega Nathalia Urban. Ela está internada, em Edimburgo, na Escócia, após sofrer um acidente ainda não esclarecido pelas autoridades locais. O consulado brasileiro em Edimburgo está atuando no caso e em contato com seus familiares. Assim que possível, traremos mais informações. Agradecemos pelas orações.”

“Lutadora pela liberdade de todos os povos, Nathalia deixa um exemplo de humanidade e compromisso com o jornalismo”, descreveu o Brasil 247 sobre Nathalia, que criou o programa Veias Abertas na TV 247, onde abordava as lutas dos povos latino-americanos, trazendo uma visão crítica e solidária para as questões sociais e políticas da região.

