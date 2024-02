Jornalista baleada no RJ, Nathália Santos recebe alta: ‘Nada será como antes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 7:56 Para compartilhar:

Nathália Santos, ex-jornalista da Globo, foi baleada no quadril ao sofrer uma tentativa de assalto após deixar a Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no último dia 12. A comunicadora foi hospitalizada e recebeu alta na última terça-feira, 20.

No Instagram, Nathália comemorou: “É chegado o começo de um novo tempo, agora de alta no aconchego da casa de mamis, com afago e afeto nos meus filhos, do meu esposo, dos meus irmãos, da minha família e de amigos, sei que nada será como antes, mas como nada nunca vinha sendo, vamos em frente”.

“Feliz e grata por essa nova oportunidade! Um tempo novo difícil, dolorido e sem quase nenhuma certeza, mas com muita fé! Recomeçar e reinventar serão mantras por aqui”, completou.

A jornalista ainda comemorou estar viva e agradeceu a preocupação do público. “Agradeço a todas as orações, todo carinho, todo pensamento positivo, todas as mensagens que vocês mandaram irmanaram, todas chegaram até mim”, finalizou.

