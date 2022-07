Jornalista analisa momento do Botafogo: ‘Voz do torcedor terá que ser ouvida’ Alvinegro perdeu para o América-MG no Nilton Santos e deu adeus à Copa do Brasil

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira ao perder mais uma vez para o América-MG, por 2 a 0. No jogo de ida, fora de casa, a equipe já havia sido derrotada por 3 a 0. Após a queda, o jornalista Eric Faria foi às redes sociais e fez uma análise do momento do clube.

– Momento duro do Botafogo. Toda reconstrução leva tempo, sabemos. Mas não tá legal. Levar 5 a 0 no agregado de um adversário que não está entre as principais forças foi impactante. A voz do torcedor terá que ser ouvida. É SAF, mas é antes de tudo, paixão. Como fazer? Difícil – comentou.

Não é só na Copa do Brasil que o Botafogo não vinha bem. No Campeonato Brasileiro, o time de Luis Castro também demonstra irregularidade, com desempenhos ruins em campo, que incomodam a torcida. Atualmente, o clube ocupa a 10ª posição da competição nacional com 21 pontos.

