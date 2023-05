Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 17:39 Compartilhe

Após a saída de Cuca, o Corinthians anunciou a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado ressaltou os títulos conquistados pelo treinador, mas afirmou que o comandante “parou no tempo”.







– A coleção de títulos do Pofexô é espetacular. Mas o último título relevante foi o Brasileiro de 2004, com o Santos. Parou no tempo e no espaço com a arrogância de “isso aí eu já fiz”; “aquilo lá eu inventei” – comentou Renato Maurício Prado.

O último trabalho de Luxemburgo foi há dois anos, no Cruzeiro. Aos 70 anos, o técnico conquistou importantes títulos na carreira, como Brasileirão, Copa do Brasil, Cariocão, Paulistão, Rio-São Paulo, além de outros campeonatos estaduais.

+ Milton Leite se sente ‘fritado’ na Globo e projeta saída da emissora; entenda



Luxemburgo já havia treinado o Corinthians em 1998 e 2001. Ao longo da carreira, o técnico também somou passagem por grandes clubes, como: Vasco, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Real Madrid.

A coleção de títulos do Pofexô é espetacular. Mas o último título relevante foi o Brasileiro de 2004, com o Santos. Parou no tempo e no espaço com a arrogância de “isso aí eu já fiz”; “aquilo lá eu inventei”. https://t.co/EmzNSMLyva — Renato M. Prado (@RMPoficial) May 1, 2023

E MAIS:

E MAIS:







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias