Jornalista Ana Zimmerman deixa Globo após 30 anos

A jornalista Ana Zimmerman anunciou, na tarde desta quinta, 5, que foi desligada da RPC, afiliada da Globo no Paraná, onde trabalhava já há 30 anos, se tornando um dos rostos mais conhecidos das reportagens da emissora no Sul do Brasil.

Ana produzia matérias jornalísticas para o Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter.

Em seu perfil no Instagram, a repórter publicou um texto com retrospecto da carreira, sem citar o motivo para a demissão.

“Quando era jovem tinha o sonho de ser jornalista para poder contar histórias. A realidade foi incrível, mais do que tinha sonhado”, começou ela.

“A contadora de história foi desligada. Não vale a pena contar o porquê (que nem sei ao certo) ou quem não me quis mais, porque aqui nessa minha história só vai ter personagens legais!”, disse ela ela, que aproveitou para agradecer a parceria dos colegas.

“Teve muita gente boa comigo! Nas ruas, os repcines, auxiliares, motoristas. Na redação, quantos editores agilizados e produtores que descobriam tudo o que era preciso. Agradeço a todos e se fosse citar aqui nome a nome a lista seria longa. Quem me ajudou e me ouviu neste percurso saiba que meu agradecimento é sincero!”, continuou ela.

Na publicação, Ana Zimmerman compartilhou uma foto no início da carreira, em um teste de vídeo.

“Agora, sigo para um novo capítulo, depois de uma breve pausa. Há 30 anos, trabalho num dos feriados de fim de ano pra poder folgar no outro. Em 2024 vou curtir Natal, Ano Novo, Praia, e depois volto pra contar os planos para 2025!”, disse ela, otimista.

