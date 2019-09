Jornalista aconselha Felipão a recusar Fluminense: ‘Futebol carioca é maior roubada’

Rio – Em seu blog na “Fox Sports”, o jornalista Sartori afirmou que a ida de Felipão ao Fluminense, nome cogitado pela diretoria, seria um erro do treinador. Sartori ainda disse que promete fazer de tudo para que o texto chegue ao ex-Palmeiras, “vou enviar esse texto para o seu assessor pessoal (Felipão) e para uma amiga que o conhece. Quero ter certeza de que o treinador vai recebê-lo!”.

Para o jornalista, um dos motivos para Scolari não ir ao Rio de Janeiro, é o “amadorismo dos dirigentes” e a “incompetência”.

“O Rio não é para você Luiz Felipe Scolari! Aqui o amadorismo dos dirigentes é igual ao clima: 40 graus e ferve de tanta incompetência. Tirando o Flamengo, que consegue montar um bom elenco, com dinheiro sabe se lá de onde e com grana da renda da torcida que lota o Maracanã com média de 60 mil torcedores, os outros três clubes considerados grandes (Vasco, Fluminense e Botafogo) agonizam. Atrasos salariais, falta de planejamento, divididas, entre tantos outros problemas de gerenciamento, são algumas mazelas de quem está fadado a cair para a segunda divisão, e que se por um acaso escapar, será um milagre dos deuses.”

Além desses motivos, Sartori propôs ao treinador observar os “fracos” elencos dos times (Botafogo, Fluminense e Vasco) e suas respectivas posições na tabela. E afirma que o futebol do Rio “não é lugar de gente séria”.