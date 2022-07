Jornalista aborda representatividade na TV: ‘Agora temos pretos de domingo a domingo’ Ex-apresentador do 'Tá na Área', Thiago Oliveira falou sobre o assunto no 'Altas Horas'

O ex-apresentador esportivo Thiago Oliveira assumiu nova função na Globo. Antes no comando de programas como ‘Tá na Área’, ‘Troca de Passes’ e ‘Esporte Espetacular’, o jornalista agora apresenta o ‘É de Casa’. O profissional falou sobre a importância da representatividade negra na TV.

– Hoje nós temos pretos de domingo a domingo. Quando a gente fala disso, eu pelo menos da minha causa como preto, eu tenho que sempre colocar exatamente o que nós somos. Eu vivi, tenho 20 anos de carreira, sempre em ambientes de brancos. E eu tinha que me destacar duas, três. Hoje eu olho e falo: ‘caramba, tem o Manoel Soares, a Rita Batista – comentou Thiago.

– Isso é muito legal e precisa ser celebrado. Olha a representatividade do Fernando Fernandes apresentando um programa que não é no estúdio com ar-condicionado. Não é moleza. Enfim, representatividade é extremamente importante para todos nós. é a nossa missão como comunicador todos os dias aqui na tela da Globo – emendou o jornalista durante o ‘Altas Horas’.

O programa de Serginho Groismann do último sábado foi dedicado a representatividade na TV. Além de Thiago, também participou da edição o apresentador Fernando Fernandes, que comanda o ‘No Limite’. Ex-BBB, o cadeirante tem várias conquistas como atleta paralímpico.

