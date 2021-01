Jornalismo da Globo terá mudanças e Maju Coutinho assumirá ‘Fantástico’

O novo Diretor de Jornalismo da Globo, Ricardo Villela, já está realizando grandes mudanças na emissora. Segundo o Notícias da TV, a partir do segundo semestre de 2021 alguns jornalistas serão remanejados internamente.

Segundo a publicação, três nomes são os mais cotados para essas mudanças: Maju Coutinho, César Tralli e Poliana Abritta.

César Tralli ocupará a bancada do Jornal Hoje, apresentado por Maju. Já Maju, que é a substituta oficial de Poliana no Fantástico, deve assumir a posição em definitivo.

Para Poliana foi oferecida a vaga de correspondente, que chegou a ocupar em Nova York durante apenas três meses em 2014. Ela teve de retornar às pressas ao Brasil após ser escalada para o Fantástico.

A vaga deixada por Tralli no SP1 segue indefinida. As mudanças aconteceriam em uma fase “pós-pandemia” e a emissora só realizará as alterações com os jornalistas imunizados.

