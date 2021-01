Jornal revela contrato ‘faraônico’ do Barcelona com Messi

ROMA, 31 JAN (ANSA) – Um contrato de 555 milhões de euros com Lionel Messi seria um dos motivos da crise financeira do Barcelona, que ainda corre o risco de perder seu maior craque no fim da atual temporada.

O vínculo foi divulgado com exclusividade pelo jornal espanhol El Mundo e teve a autenticidade confirmada pelo clube catalão, que negou culpa no vazamento e prometeu acionar o diário na Justiça.

Assinado em 2017, o contrato é válido por quatro anos e prevê o pagamento de até 555,2 milhões de euros a Messi durante sua vigência, valor que é dividido entre salário fixo e bônus por metas.

Segundo o jornal El Mundo, o craque já teria recebido 511 milhões de euros ligados ao vínculo, que termina em 30 de junho.

Esse valor inclui um prêmio de assinatura de 115,2 milhões de euros e um de fidelidade de quase 78 milhões de euros.

A divulgação do contrato chega em meio à crise no relacionamento entre o Barcelona e seu maior craque, que já tentou sair do clube no início da temporada e, até o momento, não deu sinais de que tenha mudado de ideia sobre a decisão de se transferir.

De acordo com El Mundo, o Barça acumula dívida de mais de 1 bilhão de euros e gasta três quartos de seu orçamento com salários. A situação financeira do clube se agravou com a pandemia e mostra reflexos dentro de campo: o Barcelona é apenas o quarto colocado no Campeonato Espanhol, 10 pontos atrás do líder Atlético de Madrid, que ainda tem um jogo a menos. (ANSA).

Veja também