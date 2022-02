Jornal que será apresentado por Adriana Araújo na Band já tem nome

Adriana Araújo vai apresentar um telejornal na Band que, segundo a coluna de Fefito, do Uol, vai se chamar “Boa Tarde, São Paulo”. De acordo com o colunista, o programa deve ir ao ar apenas no estado, e a produção já está sendo montada na emissora.

A estreia ainda não tem data certa, mas está prevista para acontecer entre o final de março e começo de abril, quando começa a nova temporada de “MasterChef” e outras atrações.

