Jornal Nacional termina com homenagem para Rodrigo Rodrigues Apresentador morreu na manhã desta terça-feira, vítima de trombose venosa cerebral, decorrente da Covid-19

O apresentador Rodrigo Rodrigues morreu na manhã desta terça-feira, vítima de trombose venosa cerebral, decorrente da Covid-19. O jornalista marcou o nome nos canais SporTV e ESPN Brasil, e deixou uma legião de amigos, que fizeram diversas homenagens ao longo do dia nas redes sociais e durante os programas das emissoras.

Rodrigo Rodrigues recebeu uma homenagem conjunta entre os canais SporTV e ESPN Brasil, durante o horário do ‘Troca de Passes’ e ‘SportsCenter’. No ‘Jornal Nacional’, da Globo, William Bonner noticiou a morte do apresentador antes de ser exibida reportagem de cerca de cinco minutos do repórter Tino Marcos, e encerrou sem o tradicional “boa noite”.

Rodrigo Rodrigues apresentava o ‘Troca de Passes’ e apresentou o programa pela última vez no dia 9 de julho, quando relatou que teve contato com um amigo que testou positivo. No dia 13, o apresentador fez o exame e também testou positivo para Covid-19.

Após o diagnóstico positivo, o apresentador cumpriu o isolamento em casa e foi acompanhado da equipe médica da Globo. Inicialmente, apresentou sintomas leves, como falta de paladar e olfato, mas disse que se sentia bem. Porém, a situação mudou no último sábado, quando deu entrada no hospital com vômitos, desorientação e dor de cabeça.

