‘Jornal Nacional’ faz encerramento histórico ao homenagear vítimas da tragédia em Vinhedo

Ao fazer a cobertura da queda da aeronave que vitimou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde de sexta-feira, 9, o ‘Jornal Nacional’, da Globo, apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos fez uma homenagem as famílias que perderam seus entes queridos.

No encerramento especial do caso, Renata Vasconcellos leu um comunicado oficial da TV Globo sobre o assunto: “O jornalismo da Globo manifesta solidariedade com todas as famílias feridas por essa tragédia”, finalizou a apresentadora.

Na sequência, os nomes de todas as vítimas da queda do avião em São Paulo foram expostos em uma tela preta em completo silêncio. Ao fim da homenagem, a redação do ‘JN’ se escureceu ainda em silêncio até o seu encerramento seu o famoso “boa noite” de despedida dos âncoras.

Saiba mais sobre a tragédia

Um avião modelo ATR-72 da empresa VoePass (antiga Passaredo) caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. A aeronave tem capacidade para 68 passageiros, mas apenas 58 embarcaram. Além deles, havia quatro integrantes da tripulação. Segundo a prefeitura de Valinhos, todas as 62 pessoas a bordo morreram.

O avião ia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão socorrendo os possíveis feridos, que estão sendo encaminhados para os hospitais de Vinhedo e Valinhos (SP). Sete equipes estão empenhadas no resgate.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a queda ocorreu às 13h25 na rua Edueta, na altura do número 2.500. O local é próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

Assista ao vídeo da homenagem do Jornal Nacional: