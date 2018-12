Jornal italiano publica última foto de Battisti no Brasil

SÃO PAULO, 15 DEZ (ANSA) – O jornal italiano Corriere della Sera publicou neste sábado(15) a última imagem do ex-guerrilheiro Cesare Battisti, que está foragido no Brasil, datada de 5 de novembro. Na reportagem, Battisti explica que passa apenas dois dias por semana em São Paulo para encontrar seu advogado, ir ao médico e até a editora. Para reforça a ideia de que, naquele dia, estava em território brasileiro, ele enviou uma foto para o correspondente Rocco Cotroneo. “No velho estilo das Brigadas Vermelhas, o italiano segura um exemplar do “Estado de São Paulo”, para comprovar a data da fotografia”. A manchete do jornal anuncia: “Moro recebe ‘sinal verde’ e promete agenda anticrime”. Desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou a prisão cautelar do italiano, Battisti é considerado como foragido pela Polícia Federal (PF).

No entanto, segundo a publicação, “no início de novembro, quando questionado pelo Corriere, Battisti negou veementemente qualquer intenção de fugir”, mesmo depois da vitória do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

“Eu não fugi e não vou fugir. Por que eu deveria? No Brasil eu sou um cidadão livre”, disse o italiano à publicação.

Battisti vive em Cananeia, no litoral sul de São Paulo, graças a um asilo concedido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vizinhos relataram que ele não é visto no local desde novembro.

A defesa do italiano, que foi condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de quatro pessoas na década de 1970, diz não ter conseguido contato com seu cliente.

A polícia brasileira realiza uma operação para localizar Battisti. De acordo com a rádio CBN, um avião militar italiano já está no aeroporto de Guarulhos para extraditar o ex-guerrilheiro assim que ele for encontrado. (ANSA)