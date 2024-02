Jornal francês crava que Mbappé decidiu se transferir do PSG para o Real Madrid

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 17:47 Para compartilhar:

Fim da novela entre Kylian Mbappé com o Real Madrid. Pelo menos, é o que afirma o jornal francês Le Parisien. O astro de apenas 25 anos, campeão do mundo com a seleção francesa e 2018, não renovará seu vínculo com o Paris Saint-Germain e está decidido a se juntar a Vini Jr. e Cia. a partir do meio do ano. Não foram revelados números do novo contrato.

O craque francês, considerado uma das joias mais cobiçadas do futebol mundial, bateu o martelo em relação ao seu destino: vai vestir a camisa merengue. Faltam cerca de cinco meses para o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain, e as informações sobre sua saída já estão movimentando os bastidores do mundo do futebol.

A equipe francesa já está ciente de que Mbappé não renovará o contrato e está se preparando nos bastidores para suprir a lacuna deixada por um dos maiores talentos do futebol mundial. As informações são exclusivas do jornal Le Parisien, que há mais de dois anos vem acompanhando o “namoro” entre o atacante e o Real Madrid.

Não é novidade que o Real Madrid tem cortejado Mbappé há algum tempo. Quase a cada janela de transferências, surgem os rumores de uma possível transferência. Agora, após duas temporadas de massivas investidas, parece que o sonho se tornará realidade para o clube espanhol.

O atacante estaria disposto a abrir mão de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 439 milhões) para concretizar a tão esperada mudança para o time espanhol. Os dirigentes do Campeonato Francês também já teriam sido comunicados da transferência, e a notícia abala o cenário nacional, uma vez que Mbappé é considerado o principal jogador da França.

A Fifa estabelece que todo jogador pode assinar um pré-contrato a seis meses do fim de seu vínculo vigente. No entanto, não há informações oficiais sobre tal acordo de Mbappé com o Real Madrid, mantendo o suspense em torno da transferência.

Ao lado de nomes como Messi e Neymar, Mbappé não conseguiu trazer a tão sonhada Liga dos Campeões para Paris. Sua decisão de se juntar ao Real Madrid adiciona mais um capítulo emocionante à carreira do jovem astro, que promete agitar o mercado de transferências nos próximos meses.

