Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 19:01 Compartilhe

TEL AVIV, 10 OUT (ANSA) – O jornal israelense Jerusalem Post disse nesta segunda-feira (9), em sua conta no Twitter, que foram encontrados corpos de cerca de ‘1,5 mil terroristas palestinos’ perto da fronteira com Gaza, em território de Israel. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias