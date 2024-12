Jornal espanhol diz que Palmeiras prepara ‘superataque’ para o Mundial de Clubes de 2025

O jornal “As”, da Espanha, destacou as movimentações do Palmeiras no mercado da bola. De acordo com o veículo, o clube alviverde prepara um ‘superataque’ de olho na disputa do Mundial da Fifa de 2025.

O “As” afirma que o Palmeiras está próximo de anunciar oficialmente o uruguaio Facundo Torres, destaque do Orlando City. O jornal também menciona o interesse do clube paulista em Paulinho, do Atlético-MG.

“O Palmeiras tenta uma contratação milionária com a clara intenção de formar o ataque dos seus sonhos no Mundial de Clubes: Estêvão, Facu Torres e Paulinho”, afirma o “As”.

“A equipe paulista quer retomar o comando no Brasil e brilhar no Mundial de Clubes com um ataque dos sonhos”, diz o jornal europeu.

O periódico ainda falou sobre o protagonismo do Palmeiras de Abel Ferreira no cenário brasileiro e da América do Sul. Diante de uma temporada de 2024 de resultados não tão bons, o clube monta o planejamento para estar muito forte no ano que vem. “A equipe trabalha com firmeza para melhorar o nível do elenco, sobretudo o nível ofensivo”, reforçou o jornal espanhol.

O Palmeiras está no Grupo A do Mundial de Clubes, junto com Al-Ahly, Inter Miami e Porto. O time alviverde estreia no dia 15 de junho de 2025, contra a equipe portuguesa.