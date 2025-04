Jornal espanhol aponta ‘conexão falha’ entre Mbappé e Vini Jr. no Real Madrid

Em um momento de crise do Real Madrid na temporada, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, duas das principais estrelas do time, começam a ser questionados por sua parceria em campo. Embora o clube merengue esteja vivo no Campeonato Espanhol e na final da Copa do Rei, a derrota diante do Arsenal, por 3 a 0, acendeu um sinal de alerta entre os torcedores e a imprensa espanhola.

Mbappé e Vini Jr. lideram estatísticas individuais nesta temporada. Mas, quando não atuam juntos, são ainda melhores. É o que aponta o jornal espanhol Marca. “Depois de 41 partidas juntos, a impressão geral é de que Mbappé é mais importante quando não compartilha o protagonismo com seu companheiro. Faz mais gols, aparece mais, faz melhores jogos”, escreveu o periódico.

Não é de hoje que a parceria é questionada. Em março, Jorge Valdano, ex-treinador e ex-atacante do Real, já havia apontado esse problema “tático” que a dupla de atacantes vive na equipe. “Eles são acusados de não se encontrarem, mas isso tem a ver com suas características. Além disso, às vezes tenho a sensação de que eles exageram a busca um pelo outro quando a jogada pede por uma finalização em vez de um passe”, afirmou, à época.

O atacante francês lidera a artilharia do Real nesta temporada, com 33 gols em 48 jogos. No entanto, o aproveitamento do camisa 9 sobe quando atua sem o brasileiro ao seu lado: sete gols em sete partidas. Ele foi às redes 26 vezes nas 41 oportunidades em que dividiram o campo. Por outro lado, Vini Jr. não marcou nos quatro jogos em que atuou sem o atacante.

A declaração de Valdano também se prova nas estatísticas dos jogadores. Quando estão em campo, de fato os atacantes costumam forçar mais passes. Vini Jr. é quem mais dá passes para Mbappé finalizar, mas poucas destas chances são revertidas em gols: o camisa 9 marcou três vezes após passes de Vini, enquanto o brasileiro converteu duas assistências de Mbappé nesta temporada.

Na questão tática, os atacantes acabam por dividir o mesmo setor do campo. Ainda que Ancelotti tente colocar Mbappé mais centralizado, a dupla prefere atuar pelo lado direito do campo. “O certo é que ambos contribuem mais jogando separados do que quando estão juntos em campo. Se estão os dois, não levam bem a divisão das tarefas ofensivas”, afirma o Marca.

Depois da derrota para o Arsenal, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, para definir a vaga à semifinal da competição europeia. Antes disso, pelo Campeonato Espanhol, o Real tem compromisso diante do Alavés, fora de casa. Quatro pontos separam o clube merengue do líder Barcelona.