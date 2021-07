Jornal diz que equipe de William espalhou boatos sobre saúde mental de Harry

Segundo informações publicadas pelo Daily Mail, o staff do príncipe William teria espalhado notícias sobre a saúde mental de Harry, seu irmão. A acusação à equipe do príncipe mais velho foi feita por Omid Scobie, biógrafo de Harry, em depoimento ao documentário “Harry & William: What Went Wrong?”.

Tudo começou em 2019 quando Harry deu uma entrevista a Tom Brabdy, falando que ele e William estavam em “caminhos diferentes”. Depois desse incidente, os jornais britânicos começaram a falar das preocupações do herdeiro da coroa com a saúde mental do irmão mais novo. Omid afirma que essas informações foram plantadas pela equipe do príncipe.

“Eu digo que não é coincidência que logo após à entrevista do Harry, exatamente no dia seguinte, havia fontes anônimas do Palácio de Kensington dizendo que o William estava preocupado com a saúde mental do irmão. Isso abalou muito o Harry, não passou despercebido por ele. Ninguém jamais vai saber se isso tudo partiu do William, mas a fonte é do Palácio de Kensington, moradia dele”, disse Omid.

