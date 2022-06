Jornal coloca Lewandowski no PSG e simula possíveis escalações com o centroavante, mas sem Neymar Polonês quer deixar o Bayern de Munique e o clube francês é um dos possíveis destinos

Com desejo de deixar o Bayern de Munique nesta janela de transferências, Lewandowski já movimenta o mercado. Quem aparece como provável destino é o PSG, e o jornal ‘L’Equipe’ já aproveitou para simular algumas formações do time francês com a possível chegada do polonês.





Lewandowski entrou em conflito com a diretoria do Bayern de Munique e o Barcelona também é um dos prováveis destinos. Contudo, o jornal francês se adiantou e formulou quatro sistemas de jogo com o centroavante, e três destes não tem a presença do brasileiro Neymar.

Veja as formações do jornal para o PSG:



Formação 4-2-3-1

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Gueye e Verratti; Mbappé, Messi e Neymar; Lewandowski

Formação 4-3-3

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Gueye, Verratti e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Lewandowski

Formação 4-4-2

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Wijnaldum e Messi; Mbappé e Lewandowski

Formação 3-4-1-2

Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos e Kimpembe; Hakimi, Gueye, Verratti e Nuno Ramos; Messi; Mbappé e Lewandowski

