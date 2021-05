Jornal argentino chama de ‘milagre’ classificação do River Plate às oitavas da Libertadores Por pouco o tradicional clube argentino se despende da Libertadores ainda na fase de grupos

O tradicional River Plate ficou muito próximo de dar adeus à Libertadores na noite desta terça-feira. Derrotado no Monumental pelo Fluminense, a equipe de Gallardo dependia de um resultado negativo do Junior Barranquilla diante do Santa Fé para avançar. Com o tropeço dos colombianos, os argentinos ficaram com a segunda posição e última vaga. Ao término da partida, o diário argentino “Olé” classificou o avanço como um ‘milagre’.

– River não perdeu a “Santa Fé” e passou por milagre – brincou o jornal, em alusão ao nome do time colombiano que assegurou a vaga do River Plate.

– O time de Gallardo caiu para o Fluminense e chegou às oitavas de final graças ao Independiente Santa Fe, que segurou um empate contra o Junior – completou.

Assim, o Fluminense avança como líder do Grupo D e River em segundo. Na última semana, a vitória crucial contra o mesmo Santa Fé ajudou a garantir a classificação dos argentinos. Na ocasião, a equipe de Gallardo não tinha reservas e Enzo Pérez foi o guarda-redes.

