Jornal americano ‘New York Times’ ultrapassa 5 milhões de assinantes

O jornal americano “The New York Times” ultrapassou os 5 milhões de assinantes, principalmente impulsionado por um milhão de leitores que aderiram às ofertas digitais no último ano.

Em 2019, a empresa recebeu mais de um milhão de novas assinaturas online, um recorde para o jornal, que oferece o serviço digital pago desde 2011.

Atualmente, o The New York Times conta com 3,4 milhões de leitores com acesso apenas ao material exclusivo online, cerca de 900 mil que recebem a edição impressa e os demais são assinantes que contrataram serviços como a plataforma de culinária “NYT Cooking” ou as palavras cruzadas “NYT Crossword”.

A empresa tem como objetivo chegar aos 10 milhões de assinantes até 2025, com uma previsão de que dois milhões desse total sejam de regiões fora do Estados Unidos.

O jornal anunciou também nesta terça-feira que conseguiu, com um ano de antecedência, alcançar a meta de US$ 800 milhões de faturamento provenientes do serviço digital, dobrando em quatro anos o valor registrado em 2015.

Os resultados trimestrais e anuais do grupo serão divulgados no próximo 6 de fevereiro.