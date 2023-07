Jornal alemão ‘revela’ salário milionário de Kane e possível acerto com Bayern de Munique

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 8:18 Compartilhe

Uma das especulações de mercado mais comentadas na atual janela de transferências europeia é a possível ida de Harry Kane ao Bayern de Munique. Tirar o artilheiro do Tottenham exigirá que os alemães abram os cofres. E, segundo o jornal Bild, eles já têm uma oferta salarial pronta: 20 milhões de euros por ano, equivalente a R$ 106 milhões – cerca de R$ 8 milhões.

O valor colocaria Kane com o salário mais elevado da equipe alemã. Tudo indica que o negócio deve ser fechado nos próximos dias, visto que Kane não demonstrou interesse em renovar com o Tottenham.

Seu irmão e assessor, Charlie, já teria em mãos a proposta com o milionário salário. Para o clube inglês, é mais interessante vendê-lo do que tentar a renovação. O contrato do atacante vai até junho de 2024. Ou seja, se seguir no Tottenham, poderá sair de graça em janeiro.

Neste ano, Kane se tornou o maior artilheiro da história do Tottenham e também da seleção inglesa, meses após igualar o recorde de Wayne Rooney na Copa do Mundo. Sua estreia no time principal do Tottenham foi na temporada 2009-2010, com 16 anos e, após uma série de empréstimos, retornou em definitivo ao clube londrino.

Acumulando chances como titular, ele foi artilheiro da liga nacional em 2015-2016 e 2016-2017, antes de ser novamente o maior goleador em 2020-21. Em 2018, estreou em um Mundial, na Rússia e não sentiu a pressão: seis gols e artilharia isolada da competição em que a Inglaterra caiu nas semifinais para a Croácia. Apesar de não conquistar o título, foi o único de sua equipe presente no onze ideal do campeonato pela Fifa.

O Bayern, que por muito tempo teve Robert Lewandowski no comando do ataque, quer novamente contar com um homem-gol. O inglês poderia ocupar essa função. Os alemães não conquistam a Liga dos Campeões desde 2020 e Kane, que busca seu primeiro troféu da competição, pode ser de grande ajuda para quebrar o jejum.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias