Jorginho e repórter da TNT cumprem aposta após título do Chelsea e ficam de ‘cara limpa’; veja o resultado Apesar da aposta ter sido feita no 'dia da mentira', eles levaram a sério e Fred foi o responsável por levar o barbeador até a grande final

O jornalista Fred Caldeira, da TNT Sports, teve que raspar o vasto bigode, que já foi chamado de ‘atraente e sexy’ por Pep Guardiola, após o título da Champions League do Chelsea. Acontece que o repórter e Jorginho apostaram que se os Blues levantassem a orelhuda, ambos teriam que raspar os pelos do rosto, com o jogador deixando apenas o bigode.

+ Baixe agora o app LANCE RESULTADOS

– Bigode em risco! a entrevista já tinha terminado, aí o Jorginho – sempre bom de papo – resolveu voltar e propor uma aposta: se o Chelsea for campeão da Champions, ele deixa o bigode e eu tiro o meu – postou Fred no Twitter no dia 1º de abril.

E MAIS:

Apesar da aposta ter sido feita no ‘dia da mentira’, eles levaram a sério e Fred foi o responsável por levar o barbeador até a grande final.

⚠️bigode em risco! a entrevista já tinha terminado, aí o Jorginho – sempre bom de papo – resolveu voltar e propor uma aposta: se o Chelsea for campeão da Champions, ele deixa o bigode e eu tiro o meu… (a entrevista completa sai na semana que vem) pic.twitter.com/HZEySEzTkR — Fred Caldeira (@fredcaldeira) April 1, 2021

Veja o resultado:

Promessa cumprida! (Foto: Reprodução/TNT Sports)

E MAIS:

Veja também