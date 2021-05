Jorginho comemora vitória do ‘alívio’ para o Ceará Atleta que fez o tento da vitória sobre o Grêmio entende que três pontos foram fundamentais para dar confiança ao Vozão

Passado o compromisso onde o Ceará venceu por 3 a 2 o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, a sensação no Vozão era de uma mistura entre a felicidade de começar com três pontos e o senso de “alívio” como relatou o meia Jorginho.

>Outros compromissos da 1ª Rodada do Brasileirão

Segundo ele, a questão das críticas feitas para o plantel de Guto Ferreira teve certo peso para a responsabilidade da equipe em se reabilitar já pensando na melhora do clima rumo a Copa do Brasil.

Na oportunidade, a equipe começa a decidir o compromisso da Terceira Rodada contra o arquirrival Fortaleza onde o embate de ida será na quarta-feira (2) às 19h (de Brasília).

– O mérito é todo dos companheiros. A gente passou um tempo criticado pelo torcedor, mas agora demos a volta por cima. Começamos a Série A com vitória. Vamos comemorar no vestiário, foi um jogo muito difícil. Agora é pensar no Clássico-Rei da Copa do Brasil – relatou o meio-campista.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também