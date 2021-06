Jorge Zarif volta a treinar na Europa antes de embarque para o Japão Brasileiro está em Santander, na Espanha, se preparando para correr a Olimpíada na Finn

O brasileiro Jorge Zarif está em sua última fase de treinamento visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O velejador ficará por quase duas semana em Santander, na Espanha, ao lado do treinador Alexandre Paradeda. O atleta se prepara para sua terceira olimpíada na classe Finn. O período de atividades na Europa também terá uma competição não oficial nas raias espanholas chamada Coach Regatta.O evento terá praticamente todos os competidores da categoria no Japão. É segunda vez nesse semestre que Zarif e sua equipe velejam no Velho Continente.

Depois dos treinos em Santander, Jorge Zarif volta ao Brasil e fica poucos dias antes de embarcar com a Equipe Brasileira de Vela para Enoshima, onde serão disputadas as regatas da modalidade.

– Nós vamos ficar 12 dias na Espanha, dando dez dias de velejo, uma semana de treinamento e quatro dias de um campeonato organizado pelos técnicos em Santander e deve ter quase todos que vão para as olimpíadas. Alguns outros europeus que são muito bons também vão correr. Então é um bom campeonato para se preparar para as olimpíadas – explicou Jorge Zarif.

Segundo o velejador brasileiro, campeão mundial de Finn em 2013, o tamanho da raia de Santander deve ser parecido com Enoshima, simulando as provas olímpicas.

– Será com o mesmo número de barcos. Então é um treino em alto nível, coisa que a gente não consegue fazer muito no Brasil por falta de bons atletas e competidores. A gente vai para chegar um pouco mais aquecido nas olimpíadas com o ritmo de regata um pouco melhor.

A abertura das regatas olímpicas da classe Finn será no dia 27 de julho. A medal race será em 3 de agosto. Na Rio 2016, Jorge Zarif ficou na quarta colocação.

